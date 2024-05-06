Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi. Erdoğan, Burhan'a Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oğlu için taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan’a oğlunun Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti.,
NE OLMUŞTU?
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'ın oğlu, Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Nisan'da akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, ağır yaralandı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan el-Burhan Rahman, hastanenin yoğun bakım sevisine alındı. Yaklaşık 1 aydır hayat mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı