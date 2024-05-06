Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Mayıs 2024 23:21 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 23:25 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi. Erdoğan, Burhan'a Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oğlu için taziye dileklerini iletti.