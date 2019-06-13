İGDAŞ’tan yapılan açıklamada “Necdet Gökçınar’ın oğlunun İGDAŞ’tan çıkarılması söz konusu değildir çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta personel olarak çalışmamıştır” denildi. Açıklamada Gökçınar’ın oğlunun İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü’nde hâlen memur olarak çalıştığı ifade edildi. Necdet Gökçınar da avukat olan ortanca oğlunun annesinin hukuk bürosunda çalıştığını, geçmişte İGDAŞ’ta çalışma yaptığını söyledi ve “Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamadı” dedi.
Göz göre göre iftira atıyorlar
13.06.2019 - 07:35 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar’ın İBB’de çalışan iki oğlunun da işine son verildiğini iddia etti.
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu,CHP,
630648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630648.aspx
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