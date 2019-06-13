Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İGDAŞ’tan yapılan açıklamada “Necdet Gökçınar’ın oğlunun İGDAŞ’tan çıkarılması söz konusu değildir çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta personel olarak çalışmamıştır” denildi. Açıklamada Gökçınar’ın oğlunun İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü’nde hâlen memur olarak çalıştığı ifade edildi. Necdet Gökçınar da avukat olan ortanca oğlunun annesinin hukuk bürosunda çalıştığını, geçmişte İGDAŞ’ta çalışma yaptığını söyledi ve “Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamadı” dedi.