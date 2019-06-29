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İdlib'te gözlem noktasına yapılan 3 top atışı gerekli girişimlerde bulunulması üzerine sonlandırıldı
29.06.2019 - 21:13 | Son Güncelleme: 29.06.2019 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır."
Etiketler : msb,
633861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633861.aspx
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