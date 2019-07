Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane’deki binasının başkanlık makamında basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, kadim şehir İstanbul’daki tüm manevi değerlere karşı eşitlikçi bir tavır göstereceklerini anlatarak, belediyede bir inanç masası kuracaklarını söyledi. Bu inanç masasını, şehri yöneten belediye başkanının her inanca saygılı, her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koyma adına aktif hâle getireceklerini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti: Bu ve bunun gibi çalışmaların şehrimize huzur getirmesi, ilişkilerin sağlıklı yürümesi ve her bireyine, vatandaşına eşit tavrı göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Altını çizmek isterim. Patrikhanenin İstanbul’da bulunması çok kıymetlidir. Dünyaya açılma noktasında aktif dönem başlatacağımız İstanbul’umuzda patrikhanenin de yurt dışına dönük faaliyetlerimizde kendi cemaat mensuplarıyla özellikle iş birliği yapması ve bu kentin tanıtılması noktasında bize katkı sunmaları talebime ‘Hep birlikte oluruz.’ ifadesi bizi çok memnun etmiştir. Onur duydum. Her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi İstanbul’umuza yaşatırız. Bu arada TÜSİAD heyeti de Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.