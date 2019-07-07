İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Şırnak'da PKK'ya darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi
07.07.2019 - 14:39 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından, Şırnak Gabar Dağı kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : şırnak,pkk,darbe,
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