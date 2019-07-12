Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz'da meydana gelen ve 3 Suriyelinin hayatının kaybettiği patlamaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 12'si sınır dışı edildi, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer yandan, patlama ile ilgili soruşturmanın ise sürdürüleceği öğrenildi.
Reyhanlı patlamasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
12.07.2019 - 18:06 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz'da meydana gelen ve 3 Suriyelinin hayatının kaybettiği patlamaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 12'si sınır dışı edildi, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatay,reyhanlı,patlama,
636639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636639.aspx
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