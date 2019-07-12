Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz'da meydana gelen ve 3 Suriyelinin hayatının kaybettiği patlamaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 12'si sınır dışı edildi, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan, patlama ile ilgili soruşturmanın ise sürdürüleceği öğrenildi.