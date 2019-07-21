Erdoğan, Emre ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilediği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
21.07.2019 - 20:42 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif'in oğlu Hafi Emre'ye vefatı dolayısıyla telefon etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Süleyman Arif'in oğlu Hafi Emre,
638634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638634.aspx
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