Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, hukuk dilinde “düzensiz göçmen” olarak ifade edilen kaçak göç konusunda ise trajedi yaşandığına işaret ederek, insanlığın karnına hançer saplayanların kimler olduğunu iyi bildiklerini söyledi. Organize suç örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Soylu, şunları kaydetti: Ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye’yi kaçak göç merkezi hâline getirmek isteyenlere tarihin en ağır cezalarını vereceğiz. İster Türk ister yabancı olsun bu cevabı alacaklar. Organizatörlere ve göçmen kaçakçılarına nefes aldırmayacağımız döneme giriyoruz. Türkiye kaçak göç meselesini bir yere taşıyacaktır. Bu konuda Avrupa’nın bizi yalnız bıraktığı aşikârdır. Sırt sıvazlamayla olmaz. Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa’daki hiçbir hükûmet altı ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim. Avrupa Parlamentosunda oturacak, oradan Türkiye’yi eleştireceksiniz. 300 yıl öncesinin solculuklarını gerçekleştireceksiniz, 150 göçmen geldiğinde etekleriniz tutuşacak.