Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.
Diyarbakır'da 1 terörist yakalandı
22.07.2019 - 09:11 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'twitter' hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de insansız hava aracı (İHA) desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır,terörist,operasyon,
638718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638718.aspx
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