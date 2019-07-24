Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Alexander Poganshev, komşusu olan emekli albay Mehmet Bayram ile saat 20.00 sularında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Bayram, yanındaki silahı ile müsteşar Poganshev’e birkaç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Pogashev, hastaneye kaldırıldı. Olayın faili Mehmet Bayram’ın ise aynı binada bulunan kız kardeşinin evine giderek olaya ait silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Alexander Poganshev’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara Valisi Şahin’den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Poganshev’in kaldırıldığı hastaneye geldi. Hastaneden çıkışta açıklama yapan Ankara Valisi Şahin, “Saat 20.00 sıralarında Yıldızevler Mahallesi’nde aynı apartmanda oturan, kız kardeşinin yanında bulunan bir emekli albay, komşusu olan Belarus Büyükelçiliğinde müsteşar olarak çalışan Alexander Poganshev isimli diplomatla münakaşa sonucunda silahla yaralıyor. Derhal hastaneye getirildi, ameliyata alındı. Müdahaleler yapıldı. Arkadaşlar ilgileniyorlar. İnşallah sağ salim aramıza döner” ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, “Olayın faali olduğunu düşündüğümüz, 2010 yılında emekli olan albay aynı silahla kız kardeşine ait evde intihar etti. Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla konuyu araştırıyorlar. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere göre olayın siyasi bir yönü yok” dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek” dedi.

Belaruslu diplomat Alexander Poganshev’in tedavi altına alındığı hastaneye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hastane çıkışında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Bu akşam emekli bir şahıs, Belarus Büyükelçiliği müsteşarı Alexander Poganshev'e 5 6 defa ateş ettikten sonra intihar ediyor. Hemen diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor ve ameliyat son derece başarılı geçiyor. Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarından itibaren de odasına çıkacak düzeyde. Tabii her ameliyat risklidir ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre normal odasına çıkabilecek durumda. İnşallah daha da çabuk iyileşir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olayı yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Vladimir Makey’e de telefon açarak bilgi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek” şeklinde konuştu.

“Adi bir suç”

Bakan Çavuşoğlu, “Soruşturma devam ediyor ama içişleri bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç yani, bir kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir. İçişleri Bakanlığımız soruşturmalardan sonra daha detaylı bilgileri sizlere verecektir. Önemli olan şu anda diplomat Alexander'ın sağlık durumunun iyi olması" dedi.