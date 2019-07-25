Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi Ankara

Son olarak, menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılacağını soran vatandaşa CİMER “Biz soğansız tercih ediyoruz” şeklinde esprili bir cevap verdi. Daha önce de başvurularına cevap alamadığını belirten bir vatandaşa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun “CİMER sistemine bugüne kadar yapmış olduğunuz 791 başvurunun tamamı tarafımızca değerlendirilerek ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. CİMER’e olan bu ilginizden dolayı teşekkür eder, başvurularınızı 7/24 bekleriz” cevabını vermişti.

UZAY TRENİ TALEBİ

TBMM Dilekçe Komisyonuna da vatandaşlardan ilginç başvurular geliyor. Son bir yılda gelen başvurular arasında, Türkiye’de uzaya seyahati mümkün kılabilecek bir hyperloop (hız yuvar) treni inşa edilmesi, hastane isimlerinin şifahane olarak değiştirilmesi, sahipli köpeklerin gezdirilmesi sırasında ağızlık takılmasının zorunlu olması, robotlarda veya yapay zekâda, İslam ahlakına uygun bir çalışma yapılması gibi talepler yer alıyor.