Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Arnavutköy’e bağlı Baklalı köyünde bulunan bir ahırda meydana geldi.

KAYNAK MAKİNESİNDE ÇIKAN KIVILCIMLAR AHIRA SIÇRADI

Sabah saatlerinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kesim yeri hazırlıkları sırasında kaynak makinesinde çıkan kıvılcımlar yan tarafta bulunan ahıra sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.



KÖYLÜLER HAYVANLARIN BÜYÜK BİR KISMINI AHIRDAN ÇIKARDI

Bu sırada ahırda bulunan hayvanları da çıkartmak için seferber olan köylüler bir kısım hayvanı ahırdan çıkartırken, yangının büyümesiyle 11 büyükbaş hayvan içeride kaldı.

11 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak içeride bulunan 11 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken jandarma ekipleri de yangınla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan, yangın alanı drone ile havadan görüntülendi.

