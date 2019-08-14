Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonla görüştü. Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'yla görüştü
14.08.2019 - 17:17 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'nun bayramını kutladı.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı Erdoğan,Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo,
643743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643743.aspx
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