Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan’da dört aydır hükümetin bulunmadığını hatırlatan Neziroğlu “Türkiye’nin Sudan’da yaşananlara sessiz kaldığı” yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını belirtti. Neziroğlu, şöyle devam etti: Bizim Sudan’da tarafların hepsiyle temaslarımız, doğrudan ya da dolaylı görüşmelerimiz oldu. Sessiz kalmadık ama sürece de müdahil olmadık. Sudan’ın geleceğine Sudanlılar karar verecek.

Neziroğlu, Sudan’ın Sevakin Adası’na ilişkin Türkiye ile Sudan arasındaki anlaşmanın iptal edilebileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin Sevakin adasında askerî üssünün bulunduğu iddialarının da doğru olmadığını dile getirdi.

Sevakin adasında restorasyona ihtiyaç duyulan çok sayıda binanın yer aldığını belirten Neziroğlu “Sevakin, bizim için sembolik açıdan mühim. Osmanlının Afrika’daki yönetim merkezlerinden birisi. Türkiye’ye karşı hiçbir menfi mesaj almadık, Sevakin’deki durumu yeni gelen yönetimle de konuşacağız” dedi.

Türkiye’nin yardım faaliyetlerinden de bahseden İrfan Neziroğlu, Nyala’da açılan hastanenin Sudan’ın en modern hastanelerinden birisi olduğuna değindi ve “Hastanemize civar ülkelerden hasta geliyor. Doktorlarımız hafta sonları köylere gidip hasta muayene ediyor. Sudan, Türkiye burslarından en fazla faydalanan ülkelerin başında geliyor” dedi.