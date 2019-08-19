Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Kurban Bayramı öncesi Gelibolu Tarihî Alanı’nda orman yangını yaşandı. Yüzlerce ağaç kül olurken şehitlik ve anıtlar da yanma riski ile karşı karşıya kaldı. Bu olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı, ilgili bütün kurumlarla birlikte toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yangının çıkış sebebi, yanan sahanın tekrar ağaçlandırılması ve olası benzer vakaların önüne geçmek için acil eylem planı hazırlandı. Bu plana öncülük eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, çalışmanın detaylarını gazetemiz ile paylaştı. “Türkiye’nin her tarafı önemli ama Çanakkale bizim gözümüzün nuru” diyen Dursun, şunları söyledi: Yangının çıkış sebebinden başlayarak ne kadar zarar verdiği ile ilgili bir tahlil yaptık. Önleyici tedbirleri konuştuk. Öncelikle bundan sonra bölgede sert tedbirler konulacak. Tarihî alanda ateş yakılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaş soğuk mezesini, piknik sepetini alacak ağacın gölgesinde oturacak. Oraya gidip ızgara yapmayacak. Denetimler maksimum seviyede arttırılacak. Yaptırımlar kuvvetlendirilecek. Mülki idare ile konuştuk, ‘Ateş yakanları affetmeyin’ dedik.

Yangın deniz yakın olduğu için çabuk söndürüldü. Ya yakın olmasaydı? Bunun planlamasını yapıyoruz. Yangın önleyici yolların, su havuzlarının çoğaltılması gündemimizde. Hangi ağacın daha çabuk yandığı konusunda da bir araştırma yapılmasını istedim. Genel görüş şu; kızılçam çok çabuk yanıyor ama neden dikiliyor? Bunun yerine ne dikilebilir diye düşündük. Örneğin fıstık çamları bölgede uyum sağlayabilir. Aynı zamanda ticari tarafı da var. Defne ağacı, zeytinlik, ceviz, ıhlamur olabilir.



1915 öncesi ağaç florası mercek altında

Bölgenin 1915 öncesi florasını (bitki örtüsü) araştırdıklarını belirten Haluk Dursun “Tarihî alanlar, florası ile bir bütündür. Mustafa Kemal ‘Conkbayırı’ndan baktım denizden gelenleri seyrettim’ diyor. Peki şu an Conkbayırı’ndan baktığımızda denizi görebiliyor muyuz? Göremememizin sebebi ağaçlandırma. Orada bir ağaç yapısı var. Biz bunu değiştirmişsek doğru yapıp yapmadığımıza bakacağız. Oraya elbette ağaç dikilecek. Çok yüksek ağaçlarla orayı kamufle etmek yerine tarihî alanı nasıl ortaya çıkarılabileceğine bakacağız” dedi.



ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP

Her hafta Çanakkale’ye gidecek

Bakan Yardımcısı, mühimmat patladığı yönündeki iddialarla ilgili de “Üzüm bağlarını korumak için domuzlara karşı mekanik ses atışları var. Onlardan kaynaklanıyor” cevabını verdi. Bundan böyle her hafta Çanakkale’ye gideceğini ifade eden Dursun “Neler yaptık ve ne noktaya geldiğimiz konusunda yerinde gözlemler yapacağım. Bu eylem planı başka tarihî alanlar için de emsal olacak” diye konuştu.