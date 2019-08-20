Ayrıntılar geliyor...
Türk Hava Kuvvetleri’ nden ihraç edilen 19 personelden 15'i yakalanarak gözaltına alındı
20.08.2019 - 11:23 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca , operasyonel hat kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale) operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 4 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir.
Etiketler : türk hava kurumu,
644988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644988.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER