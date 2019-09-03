Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da taksilere yüzde 25, okul servislerine yüzde 13 zammın ardından İSPARK’ta da yüzde 60’a varan oranda artışa gidildi. İSPARK noktasında 0-15 dakika arası ücretsiz park hizmeti kaldırıldı. İlk 1 saat için talep edilen ücret yerine göre 12 TL’ye yükseldi. Bazı bölgelerde tam gün otopark ücreti 35 lira oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kiralama ve motosiklet park ücretlerine de zam yaptı. Yeni ücret tarifesi 1 Eylül’de yürürlüğe girdi.

ADI: FİNANSAL DÜZENLEME

Vatandaş, belediyeye sosyal medyadan tepki gösterdi. Bunun üzerine açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Zam kararı ne zaman alındı?” sorusuna cevap verirken “Zam kararı değil. Bu bir finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada yanlış bir sistem hatası var” dedi.

60 BİN ÜCRETSİZ VAR

İmamoğlu açıklamalarının devamında, “Bakın seçimde bangır bangır zarar etmiyor denen kurumu teslim aldığımız gün itibariyle, 6 aylık bilanço, 18 milyon zararı var. 60 binin üzerinde İstanbul’da ücretsiz ve indirimli yararlanan araç var. Ya bu nedir Allah aşkına. Talimat verdim, tespitler yapılacak. 3 bin değil, 5 bin değil, bakın 60 bin. Ücretsiz diyorum, altını çiziyorum ve indirimli diyorum. Tümünü elden geçireceğiz” diye konuştu.

BU NASIL BİR ÇELİŞKİ?

Ankara’da geçtiğimiz yıl Mart ayında dönemin belediye başkanı AK Parti’li Mustafa Tuna, belediyeye bağlı tüm otoparkların ilk 1 saatinin ücretsiz, tam gün ücretinin ise 1 TL olmasını sağlamıştı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul’daki bazı CHP’li belediye meclis üyeleri, aynı uygulamanın mega kente de taşınması için önerge hazırlamıştı. O üyelerden biri olan Nadir Ataman “Aynı partinin iki büyükşehir belediye başkanının farklı uygulama yapması düşünülemez. Teklifimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı belediye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olmasıdır” diye konuşmuştu. Söz konusu teklif İstanbul’da hayalde kaldı. CHP’liler 1 lira olsun diye teklif verdiği tam gün otopark ücreti, İstanbul’un bazı noktalarda günlük 35 lirayı buldu.

MASRAFI YOK DEMİŞTİ

Başkan İmamoğlu, seçim öncesinde “İSPARK’ın hiç masrafı yok. Yılda 351 milyon lira cirosu var ama kâr etmiyor” demişti.