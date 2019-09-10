Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önerge, AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının kabul oylarına karşı, CHP grubunun oylarıyla reddedildi. Çalışkan’ın diğer önergesi de PKK’nın şehit ettiği İzmirli polis, asker, öğretmen ve tüm kamu görevlileri ile sivil vatandaşların ailelerine yardım edilmesi hakkındaydı. Bu teklif de yine CHP oylarıyla reddedildi.

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı Karaburun Bilim Kongresi önceki gün yapıldı. Kongrenin konuşmacılarından görevden alınan HDP’li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı “Amed Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak anons edildi. Bu skandal anonsun salonda alkışlarla karşılanması dikkat çekti.