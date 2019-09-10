Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Sarı’nın (23) naaşı Konya’da ebediyete uğurlandı. Henüz 8 aylık askeri personel olduğu öğrenilen şehit Sarı’nın, yaklaşık iki ay önce nişanlandığı öğrenildi. Cenaze töreninde şehidin nişanlısı Sadegül Ayhan, tabutun yanına gelerek “Ben onun salasını mı dinleyecektim? Yasin değildir o. Kapılarda beklerken, hasret kaldım. Yasin kalk. Ben seni böyle mi görecektim?” diyerek gözyaşı döktü. “Vatan sağ olsun” diyen şehidin dayısı Murat Avan (45) ise “Yasin çiçek gibi bir delikanlıydı. Eş, dost, akraba düğününde toplanacaktık. Fakat cenazesinde toplandık. Her şey boğazımda düğümleniyor” dedi.