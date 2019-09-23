Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen “Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış” konferansı firari FETÖ’cü, Gezici ve PKK’ya yakınlığı ile bilinen isimleri bir araya getirdi. Devletin terörle mücadelesine karşı çıkan sözde akademisyenlerin moderatörlüğünü yaptığı konferansa Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı damga vurdu. Konferansa katılan ve katılım konusunda çağrıda bulunan isimler, Türkiye’ye karşı kurulan kirli ittifakı bir defa daha gün yüzüne çıkardı. FETÖ’den firari olan Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, PKK’ya yardım-yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında dava açılan ve Almanya’ya kaçan Ferhat Tunç, firari FETÖ’cü Hayko Bağdat ve yönetmen Mustafa Altıoklar ile CHP’li milletvekili Ali Şeker, Saadet Parti (SP) milletvekili Cihangir İslam ve HDP milletvekili Mithat Sancar da konferansa katılarak konuşma yapan isimler arasında yer aldı.

HDP’li eski milletvekillerinin de katıldığı konferansa, PKK’nın Avrupa’daki uzantısı dernek ve federasyonlar ile Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün ağabeyi Mustafa Sarısülük de katıldı.

Konferansta FETÖ ile PKK’dan yargılanan isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yaptı. Türkiye düşmanı kaçak Can Dündar “On yedi yıldan sonra nihayet böyle geniş bir buluşmada bir araya geliyoruz. Yeni bir dönemin inşası için çalışmamız gerekir. Bir yol haritasının oluşturulması gerekir. En geniş ortak bir paydada buluşulması gerekir” diyerek katılımcılardan işbirliği yapılmasını istedi. Dündar, bunun için de bir web sitesi ile televizyon kanalı kurulmasını teklif etti. Özerklik ve yeni anayasa taleplerinin dile getirildiği toplantıda HDP’li Hatip Dicle “AKP-MHP iktidarıyla İttihat Terakki zihniyetini güncellenmiştir” diyerek Cumhur İttifakı’nı hedef aldı.

CHP Milletvekili Ali Şeker de mahallî seçimlerde sağlanan ittifakın geliştirilmesi çağrısını yaptı.

Türkiye’nin Suriye’deki terör odaklarına karşı yaptığı başarılı operasyonları işgal olarak niteleyen FETÖ firarisi Ergün Babahan ise “Türkiye’de muhalifler Suriye savaşına, Suriye’nin işgaline karşı net bir şekilde karşı çıkmalı” kışkırtmasında bulundu. Babahan “iktidarın Kürtleri düşman ilan ettiğini” de iddia etti ve “Eğer Türkiye Kürt sorununu çözmezse çökecektir” diyerek provokasyona imza attı.