Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.”
F-16'lar Suriye hava sahasında
23.09.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Doğal Kararlılık Harekatı,
652117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652117.aspx
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