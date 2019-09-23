Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan, Bahçeli’den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.