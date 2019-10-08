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Savcılık düğmeye bastı! 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı
08.10.2019 - 12:01 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında ByLock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 11'i yakalanmıştır. Diğer 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir.
Etiketler : Ankara,FETÖ,
655024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655024.aspx
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