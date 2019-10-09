Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" sözleriyle duyurdu. Erdoğan, harekatla ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine harekat bilgilendirmesi
09.10.2019 - 16:47 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdi.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,harekta,bilgi,
655283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655283.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER