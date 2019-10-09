Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" sözleriyle duyurdu. Erdoğan, harekatla ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdi.