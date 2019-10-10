Yapılan açıklamada; "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
10.10.2019 - 06:22 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Van'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Etiketler : van,van operasyon,içişleri bakanlığı,
655383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655383.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER