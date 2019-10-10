Yapılan açıklamada; "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı ve  İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist  silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.  Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi