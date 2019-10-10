Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Suriye’nin Kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazından önce yurt genelinde tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Camilere gelen vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak harekatın başarılı olması için dua etti.
Ülke genelinde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
10.10.2019 - 06:54 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 07:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.
Etiketler : fetih suresi,barış pınarı harekatı,
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