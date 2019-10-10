Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı
10.10.2019 - 09:05 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,birlik,komando,sevkıyat,story_,
655409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655409.aspx
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