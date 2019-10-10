Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. Eski başbakanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettiler.
Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu
10.10.2019 - 17:29 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek telefonu geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : başbakan,cumhurbaşkanı erdoğan,telefon,story_,
655526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655526.aspx
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