Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu
11.10.2019 - 23:17 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.
Etiketler : harerkat,
655801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655801.aspx
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