Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Komisyon üyeleri, pets hop’larda hayvan satışının yasaklanmasını talep etti. İki aydan küçük hayvan satışı yapanların da lisansının iptal edilmesi istendi. Çözüm reçetesi hakkında konuşan Komisyon Başkanı Mustafa Yel “Pet shop’larda hayvan satışı bir yıl içinde sonlandırılmalı. Kaçak yollarla getirilen hayvanlarla ilgili etkin bir mücadele yapılmalı. Yurt dışından hayvan ithalatı yasaklanmalı. Yerli ırklar desteklenmeli. Bunun için ırk kulüplerinin oluşturulmalı, desteklenmeli ve üretimine izin verilmeli. Hayvan kolluğuna bu konuda yetki verilmeli” ifadelerini kullandı.