Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusu, Resulayn çevresindeki Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdiğini açıkladı.
Suriye Milli Ordusu PKK’nın kampını ele geçirdi
13.10.2019 - 19:58 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK’ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi.
Etiketler : suriye milli ordusu,pkk kampı,
656126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656126.aspx
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