Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad’da süren PAB toplantıları kapsamında Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi, heyetlerarası görüşmeye katıldı. Görüşmede iki ilke arasındaki ilişkiler ele alınırken Federasyon Konsey Başkanı Matviyenko, Rusya ve Türkiye’nin ikili ve uluslararası düzeyde yoğun bir işbirliği sergilediğini vurguladı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu’nda dün Fransa’nın Türkiye’yi ve Barış Pınarı Harekatı’nı hedef alan önergesine karşı Türkiye’nin karşı önergesine Rusya’nın destek vermesi nedeniyle memnuniyetini iletti.

Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de atıf yaptığı Adana Anlaşmasını ve Suriye ile Fransa’nın sorumluluklarını dile getirdi. Şentop, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve bunun için çaba harcıyor. Esasen bu operasyon Türkiye’ye yönelik terör tehdidini hedef almakla beraber; bölge barışı ve huzuru için de önemli. Bölgede devam eden harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor ve kısa zamanda da bu amaçlara uygun şekilde tamamlanacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Matviyenko ise Türkiye’nin politikalarına destek verdiklerini belirterek, “Kimse Türkiye terörle mücadele etmiyor diyemez. Sınırın yanı başında olan da milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan da Türkiye’dir. Binlerce kilometre öteden gelenler bu bölgenin dinamiklerini bilemez. Biz Fransa’nın önergesine karşı da Türkiye’nin duruşunu hakkı gördüğümüz için Türkiye’nin arkasında durduk” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop görüşmede Matviyenkoyu gelecek yıl yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ederek pazı alanlarda ortak kutlama etkinlikleri düzenleyebileceklerini kaydetti.