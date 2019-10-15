Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı’nda görevli askerler için "Barış Pınarı" ışık koreografisi düzenlendi. Koreografiyi hazırlayan öğrenciler Mehmetçiğe destek verdiklerini belirtti.