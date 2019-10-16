Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliği: "Mardin İlimiz Nusaybin İlçesi'ndeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe İlçeleri'nin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde iki (2) gün süre ile Eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen okullarımız Kaymakamlıklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.