İki gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Adli makamlara çıkarılan Yaşar ve Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı
17.10.2019 - 18:50 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,Yüksekova Belediye Başkanı,
656897 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656897.aspx
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