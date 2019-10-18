Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir” denildi.
Ankara'da ByLock soruşturması: 20 gözaltı kararı
18.10.2019 - 09:17 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8’i yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,bylock,gözaltı,
656992 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656992.aspx
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