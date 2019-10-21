Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığıca gerçekleştirilen operasyonda, 1’i Gri Liste’de olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen Fedai Koçer kod adlı Yusuf Demir’in terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, Mardin Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle bugün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında; 1’i Gri Liste’de olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.