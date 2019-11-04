Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasında, "F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz, hukuki açıdan da sıkıntı görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 projesine ilişkin olarak "Temennimiz tekrar projeye dönülmesi yönünde" dedi.

Rusya'dan savaş uçağı alımı iddiaları konusunda da açıklamalarda bulunan Demir, şunları söyledi:

"Karşı tarafından bir teklifi vardı, bu teklif de bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Konu mali, teknik ve stratejik boyutuyla incelenir, hemen karar vermek gibi bir şey söz konusu değil. Çok geniş bir analiz yapmak lazım, bu yüzden hemen yarın alıyoruz gibi bir hükümde bulunmak mümkün değil." Demir, Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili olarak da projeyi öne çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili konuşan Demir, sistemin aktif hale getirilmesi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Demir ayrıca, ABD Patriot hava savunma sistemiyle ilgili olarak ise "İlave sistemlerle ilgili tekliflere açığız" ifadelerini kullandı.