İletişim Başkanı Altun: Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuştur.
Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyecek
05.11.2019 - 22:51 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Altun: Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuştur.
Etiketler : Altun,
660822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660822.aspx
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