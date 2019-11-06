Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2020 hedefleri kapsamında, kara propagandaya karşı atılacak adımları belirledi. Buna göre:

∂ Türkiye hakkındaki olumlu ve olumsuz tüm propaganda faaliyetleri yakından izlenecek.

∂ Kara propaganda ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası platformlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

∂ Türkiye uzmanı yabancı sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye’nin iç ve dış siyaseti, ekonomisi ve güncel gelişmeleri hakkında yaptığı paylaşımlar değerlendirilecek.

∂ Türkiye’nin tanıtımı ve ülke gündemi bağlamında konferans, panel, seminerler gerçekleştirilecek.

∂ NATO İletişim Strateji Çerçevesinde Türkiye’nin NATO ile bağlarını kuvvetlendirecek faaliyetler yapılacak.

∂ Dünya genelinde iletişim alanında en yetkin isimlerin bir araya geldiği bir zirve organize edilecek.

∂ 1915 Olayları ve Pontus İddialarına Karşı Oluşturulan Kamu Diplomasisi Stratejisi çerçevesinde koordinasyon çalışmaları yürütülecek.

∂ 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinliklerinin koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.