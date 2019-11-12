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Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek
12.11.2019 - 12:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Cumhurbaşkanı Erdoğan,
662113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662113.aspx
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