Ayrıntılar geliyor...
Bakan Soylu: 'FETÖ'ye büyük bir operasyon gelecek'
13.11.2019 - 11:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'ye büyük bir operasyon gelecek. Sınır içinde de sınır dışında da operasyonlarımız devam ediyor. DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam ediyor" dedi.
Etiketler : soylu,
662308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662308.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER