Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’de devam eden operasyonlarda terör örgütü DEAŞ’ın çok önemli bir isminin ele geçirildiğini duyurdu.Bakan Soylu, Van’da bir otelde düzenlenen “Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri”nde konuştu. DEAŞ’lıları ülkeleri kabul etmeye yanaşmasa da geri gönderdiklerini ve ayrım gözetmediklerini belirten Soylu “Kimin kimi desteklediğine bakmıyoruz. Kendimize ait bir politikamız var ve onu tavizsiz uyguluyoruz. Yolumuzdan çekilen çekilir, çekilmeyen sonuçlarıyla yüzleşir” dedi.



“Buradan iki ülkeye hassaten teşekkür etmek isterim. Biri Almanya, diğeri Hollanda” diyen Soylu, şöyle devam etti: “Yapıcı bir tutum sergilediler. Ülkemizde ve Suriye’de gözetimimiz altındaki bölgelerde tuttuklarımız DEAŞ’lı teröristleri aynı zamanda eşleri ve çocukları her birini alacaklarını söylediler.



FETÖ’YE OPERASYON YOLDA

Eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak. Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz. Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlı bir şekilde devam ediyor. DEAŞ’ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye’de ele geçirdik. Verdiği bilgilerle neler yaptığını ifade etmektedir. Sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam ediyor.”



FETÖ ile mücadeleye de değinen Bakan Soylu “Kamuoyu, milletimiz rahat olsun. FETÖ meselesinin Türkiye’de dibini kazıyana kadar vazgeçmeyiz, vazgeçen namerttir. FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonun hazırlıklarını arkadaşlarımız yapıyor” dedi.



Soylu, terör örgütü PKK’ya katılımın her geçen yıl azaldığını, teslim olan terörist sayısının da arttığını belirterek “Rakamlar ortada. 2016 yılında örgüte katılım 703, ikna ve teslim toplamı 466. 2017’de bu devran tersine döndü, katılım 703’ten 161’e düştü, ikna ve teslim 417 oldu. 2018’de katılım 136, ikna ve teslim toplamı 383 oldu. Bu yıl, örgüte katılım şu ana kadar 104, ikna ve teslim toplamı ise 297 oldu. İşte bütün kıvranmaları bu gidişat ve tükeniş sebebiyledir” açıklamasında bulundu.