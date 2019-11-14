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Tel Abyad güneyinde bombalı araç ele geçirildi
14.11.2019 - 16:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman’da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bombalı araç,tel abyad,
662585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662585.aspx
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