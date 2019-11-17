31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Serinhisar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Gemi partisinden istifa etti. Başkan Gemi, istifasını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.
'GEREKÇELERİNİ SONRA AÇIKLAYACAĞIM'
Gemi açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra kamuoyuna açıklayacağım” dedi.
CHP’li Belediye Başkanı partisinden istifa etti
17.11.2019 - 15:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Serinhisar ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Serinhisar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Gemi partisinden istifa etti. Başkan Gemi, istifasını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : chp,belediye başkanı,istifa,
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