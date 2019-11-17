Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Serinhisar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Gemi partisinden istifa etti. Başkan Gemi, istifasını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

'GEREKÇELERİNİ SONRA AÇIKLAYACAĞIM'

Gemi açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra kamuoyuna açıklayacağım” dedi.

