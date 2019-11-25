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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı
25.11.2019 - 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" açıklamasında bulundu.
Etiketler : kadına şiddet,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
664856 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664856.aspx
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