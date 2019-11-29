Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da bulunduğu 68 sanığın yargılandığı ve karara bağlanan davadan dosyası ayrılan 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu, Nurettin Çakmak ve Birol Abbas ile tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıklar ve avukatları cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Mahkeme başkanı savunmaların tamamlanmasının ardından sanıklara son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan sanıklar, darbe girişimiyle bir bağlantılarının olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçundan sanık Nurettin Çakmak’ı müebbet, Bekir Çakmak’ı 15 yıl, Erdal Müniroğlu’nu ise 12,5 yıl hapse mahkum ederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Serdar Asma’yı 8 yıl 9 ay, Yener Çakır’ı 7,6 yıl, Emrah Ünlü ve Rıfat Gürkan’ı ise 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, aynı suçtan 7,5 yıl ceza alan sanık İrfan Can’ın cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi. Sanıklar Ahmet Önal, İhsan Öztürk ve Mehmet Ali Yaşar ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 6 yıl 3’er ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanık Ali Eti’yi ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçunun yardım aşamasında olduğu gerekçesiyle 13 yıl 4 ay hapse mahkum ederek, tutuklanmasına karar verdi. Sanık Eti, duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, 17 sanığın ise beraatına hükmetti.