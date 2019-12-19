Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ukrayna’da yakalanan ve suikastın kilit ismi olduğu belirlenen Özel Kuvvetler Komutanlığından atılan eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın bağlantılarını adım adım inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni isimlere ulaştı. Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü gün görgü tanıkları, evin bulunduğu sokağında 2 kişinin olduğunu ve ‘06 T 08’ plakalı sarı renkli bir aracın geçtiği söylemişti. Tanığın plakasını da verdiği aracın sahiplerinden birisi ifadesinde, aracı o gün kısa süreliğine bir arkadaşına verdiğini onun da aracı geri getirdiğini ve cinayet saatinde aracın kendilerinde olduğunu söyledi. Araç sahiplerinin yeniden ifadesini alacak olan savcılık, Bozkır’ın Hablemitoğlu’nun evinin yakınlarında telefonla görüştüğü şüphelinin aracı süren kişi olduğunu değerlendiriyor. Nuri Gökhan Bozkır’ın cinayeti işledikten sonra bu araç ile kaçtığı ve Mogan Gölü’ne giderek cinayet silahını denize attığı ifade ediliyor.

BOZKIR’LA GÖRÜŞMELERİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda ayrıca araç sahiplerinin, Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü gün ve öncesinde, eski özel harekâtçı Bozkır’ın cep telefonu ile temas kurdukları belirlendi. Hatta araç sahiplerinin ifadeye gitmeden önce Bozkır’ı aradıkları da bu kayıtlarda saptandı. Söz konusu aracın sahibinden birisinin Ankara’da olduğu ve bir restoranda şef garson olarak çalıştığı öğrenildi.

BAŞKA İSİMLER VERMİŞ

Soruşturma kapsamında FETÖ çatı davası iddianamesinin tanığı, savcılığa Bozkır’la iletişim kurulabileceği bir mail adresi verdi. Daha sonra Ukrayna’da bulunan şüpheli Bozkır’ın eşinin mailinden savcılığa bir mail attığı tespit edildi. Mailde, cinayeti kendisinin işlemediğine dair ifadelerin yanı sıra soruşturmayı sulandıracak başka isimler verdiği öğrenildi.

HTS KAYITLARI SİLİNDİ Mİ?

Öte yandan, Tango görünümlü FETÖ’nün haberleşme programından 15 Temmuz darbe girişimi günü saat 12.58’de İstihbarat Daire Başkanlığında teknik eleman olarak çalışan Hami kod adlı Hamdi Özdere’nin örgüt elemanı tarafından BT isimli gruba “Necip Hablemitoğlu cinayeti ile alakalı 18.02.2002 öncesi ve sonrası 6 aylık CDR verilerini şirketlerden istemişler, onlar da ne var ne yok vermişler ilgili tarihler ile alakalı” şeklinde mesaj paylaştığı belirlendi. Savcılık, söz konusu örgüt elemanının Hablemitoğlu cinayetinde HTS kayıtlarına herhangi bir zarar verip vermediğini de araştırıyor.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Ankara’da 17 yıl önce evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, mezarı başında anıldı. Karşıyaka Mezarlığı’ndaki törende Şengül Hablemitoğlu, eşinin kabrinin başına Türk bayrağı bıraktı.