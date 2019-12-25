Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre son bilimsel gelişmelerin ardından bazı kimyasal madde kısıtlamaları AB kriterlerine göre yeniden düzenlendi. Kurşun maddesine ilişkin sınır değerler ile kazınabilir oyuncak materyalinde krom VI elementine ilişkin limit değer düşürüldü. Buna göre, 36 aydan küçük çocuklara hitap eden ve ağza alınabilen oyuncaklarda kullanılan, kamuoyunda ismi sık sık geçen ‘Bisfenol A’ için mevcut sınır, 0,04 mg/l’ye düşürüldü. Ayrıca fenol maddesinin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin de düzenleme yapıldı.



Öte yandan, hobi boyaları, parmak boyaları, cam boyaları, yapıştırıcılar ve sabun köpüğü gibi su bazlı oyuncaklar kastedilerek yapılan kısıtlamanın, diğer oyuncak türleriyle karıştırılmaması açısından, limit değere ilişkin açıklama metnindeki “su oyuncağı” ifadesi “su bazlı oyuncak” olarak değiştirildi. Bu kapsamda düzenlemenin tanımlar kısmına “su bazlı oyuncak” eklendi. Üreticiler belirlenen değerlere 24 Aralık 2020’ye kadar uyum sağlamak zorunda. İzmir’de geçtiğimiz dönemde çocuklar arasında popüler hale gelen ve slime denilen oyun hamurlarının uygun şartlarda olmadığı anlaşılmış, toplatma kararı verilmişti.