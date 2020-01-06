Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Yerel seçimlerin ardından aradığını bulamayan belediye başkanları AK Parti’ye akın ediyor. Yerel seçimlerde Kayseri’nin İncesu ilçesinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilen Mustafa İlmek’in, meclis üyeleri ile birlikte AK Parti’ye geçmesiyle başlayan akın devam ediyor. İncesu ilçesinin ardından Osmaniye’de, Hasanbeyli ilçesinin Saadet Partili Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu ve Düziçi ilçesi Böcekli beldesinin CHP’li Belediye Başkanı Doğan Öztürk ile Elâzığ’da Bükardı beldesinde bağımsız belediye başkanı seçilen Hüseyin Açmaz ve Erimli beldesinde Demokrat Parti’den Belediye Başkanı seçilen Cihan Yılmaz da AK Parti’ye katıldı.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında gerçekleşen toplantıda partiye geçmek isteyen belediye başkanlarıyla ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantıda, AK Parti’nin hizmet belediyeciliği anlayışına uyabilecek isimler tek tek değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’ye geçmek isteyen belediye başkanlarının sayısı 85’e ulaşırken; en fazla talep İYİ Parti ile bağımsız ilçe ve belde belediyelerden geldi. CHP ve Saadet Partili belediyelerden de ilginin yoğun olduğu öğrenildi.

Şu ana kadar talep gösteren belediye başkanları arasında yapılan değerlendirmelerde yaklaşık 35’inin AK Parti’ye geçmek için mevcut kriterleri karşıladığı öğrenildi. Geçiş yapacaklar arasında Trabzon, Giresun, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Osmaniye, Yozgat, Elâzığ, Yalova ve Ağrı’dan belediyeler olduğu kaydedildi.